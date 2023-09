Nuova sede comunale: "Avremo servizi più agevoli e ci sarà maggiore efficienza"

Oggi alle 11 in presenza del sindaco Cesare Nai (nella foto) e di tutta l’amministrazione, si terrà l’inaugurazione della nuova sede comunale di via Cairoli 1. "L’aver riunito in un unico spazio tutte le funzioni che riguardano i Servizi alla Persona offerti dal Comune di Abbiategrasso, rappresenta un traguardo fondamentale per fornire a tutti i nostri cittadini un servizio all’altezza delle loro aspettative. Gli spazi recuperati, inutilizzati da molti anni, permetteranno inoltre al nostro personale di operare in maniera più efficiente, ottimizzando le sinergie tra i settori un tempo divisi. La nuova sede è dotata di impianti di domotica che consentiranno anche un importante efficientamento energetico" spiega il sindaco di Bià. Dal prossimo lunedì 18 è previsto l’inizio del trasferimento di alcuni servizi comunali nella nuova sede. L’edificio, appartenente al comune di Abbiategrasso, fino al 2012 è stato la sede della sezione distaccata del tribunale di Vigevano, poi soppressa con decreto del consiglio dei ministri, che ha trasferito le sue funzioni al tribunale di Pavia. L’ amministrazione comunale ha poi deciso di mantenere a proprio carico un presidio territoriale, ossia l’ufficio del giudice di pace, attualmente dislocato in via Paolo VI. Nel 2019 è stato approvato il progetto per la realizzazione di una nuova sede comunale mediante ristrutturazione dell’immobile. A partire dalla prossima settimana saranno quindi trasferiti i seguenti servizi: scolastici e demografici (Anagrafe, Stato civile, Cimiteriali, Elettorale) attualmente dislocati nella sede di piazza V.Veneto; ufficio di piano e servizi sociali, attualmente dislocati nella sede di via S.Carlo e ufficio del Giudice di Pace. L’accorpamento di più uffici in un’unica sede nuova e strutturalmente più adatta andrà a beneficio dei cittadini che fruiranno più agevolmente dei servizi. Il trasloco degli uffici durerà approssimativamente una quindicina di giorni e sarà una fase delicata. L’amministrazione cercherà di ridurre al minimo i disservizi assicurando continuità di esercizio nel passaggio da una sede all’altra. Il piano dei trasferimenti prevede nell’ordine: Scolastici, ufficio di Piano, Servizi Sociali, servizi Demografici, Giudice di Pace. "Sarà nostra cura comunicare tempestivamente quando ciascun servizio sarà operativo nella nuova sede" spiegano dal municipio.

Ch.S.