Nubifragio in via per Parabiago Fiume d’acqua in cortili e garage

Vivono da anni un incubo i residenti di via per Parabiago a Busto Garolfo, un incubo che si materializza ogni qualvolta all’orizzonte si affaccia qualche temporale. L’altra notte l’ultimo atto di questo dramma, il nubifragio che ha colpito l’Altomilanese non ha risparmiato Busto Garolfo e nemmeno i cittadini di via Parabiago. Un fiume d’acqua che nel giro di pochi minuti ha invaso cortili e garage mettendo a dura prova la pazienza dei residenti ormai esasperati dai continui allagamenti. "Durante il nubifragio del 7 giugno scorso – racconta Loris S. – mi sono trovato quasi due metri di acqua nelle cantine della mia villetta che davanti ha una trentina di metri di giardino. Quindi l’acqua proveniente da via per Parabiago ha prima invaso il giardino e poi ha allagato i sotterranei della casa. Una cosa incredibile". I danni dell’altro ieri notte sono stati più contenuti perché i residenti hanno avuto il tempo di posizionare le barriere, come una sorta di Mose domestico, davanti agli ingressi. "Il problema è se non siamo in casa oppure se il nubifragio arriva di notte – spiega Loris – in questo caso l’acqua, senza le barriere, avanza a vista d’occhio raggiungendo in breve tempo le cantine". Le fognature inadeguate a reggere la massa d’acqua esplodono ogni volta e rilasciano dai tombini e dalle griglie ogni sorta di liquami che poi i residenti sono costretti a rimuovere. "Il progetto di Cap Holding per il raddoppio del collettore fognario sotto il Canale Villoresi ha subito qualche ritardo ma entro il prossimo ottobre dovrebbe concretizzarsi – spiega il sindaco Susanna Biondi". P.M.