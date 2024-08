Nozze da sogno in riva al Lario per l'ex portiere del Saronno Alberto Frigerio e Valentina Bonariva

Saronno (Varese), 16 agosto 2024 – Stanno spopolando sui social, a partire da Instagram, le

foto delle nozze da favola sul lago di Como di Alberto Frigerio ex portiere dell’Fbc Saronno e Valentina Bonariva, 35 anni, la modella ed ex Miss Universo Italia nel 2014 che partecipò all’edizione 2015 del Grande Fratello. La loro storia d’amore è iniziata nel 2017 quando lui giocava nell’Fbc Saronno, e lo scorso 5 agosto hanno coronato il loro amore con un romantico matrimonio sul Lario, all’Hotel Villa Flori fra Como e Cernobbio. Negli ultimi giorni la coppia ha condiviso alcuni scatti del matrimonio sul loro profilo Instagram. Immagini che mostrano alcuni momenti del giorno memorabile del “sì” dai preparativi ad alcune immagini in barca sul Lario. Tutte hanno ottenuto migliaia di like e tante congratulazioni anche da parte di tifosi saronnesi. La coppia è particolarmente conosciuta a Saronno, soprattutto dagli sportivi dove i fedelissimi dell'Fbc si erano subito abituati a vedere la bella modella in tribuna per sostenere il portiere.