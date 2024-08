Valentina Bonariva e il matrimonio con Alberto Frigerio: un amore che dura dal 2017

Saronno, 17 agosto 2024 – Le passerelle, il palcoscenico televisivo con l’esperienza al Grande Fratello ma anche il lavoro come insegnante di danza in una palestra di Caronno Pertusella e in una scuola a Solaro. Valentina Bonariva, classe 1989, si è sposata sul lago di Como con Alberto Frigerio, ex portiere dell’Fbc Saronno, club dal passato glorioso (all’epoca della gestione di Enrico Preziosi arrivò a sfiorare la serie B) che oggi milita nel campionato di Eccellenza.

Le foto del matrimonio stanno spopolando sui social network, a partire da Instagram, dove sono state condivise da molti degli invitati. Colpisce, in particolare, la dimora scelta per il ricevimento, l’hotel Villa Flori fra Como e Cernobbio.

Il profilo

Valentina Bonariva è nata nel 1989 a Solaro, paesone del Milanese, al crocevia con le province di Como, Monza e Varese. Dopo il diploma di liceo artistico conseguito a Lecco ha iniziato a lavorare come modella e ballerina.

Nel 2012 il primo contatto con la tv: partecipa al concorso “Veline”, la trasmissione estiva che si proponeva di selezionare le ballerine, storiche “spalle” dei conduttori di Striscia la Notizia. Poi numerosi concorsi di bellezza: nel 2013, dopo aver ottenuto il titolo di Miss Fair Play Montecarlo, si piazza nelle prime posizioni a Miss Italia.

Miss Universo e GF

L’anno dopo, nel 2014, conquista la fascia di Miss Universo Italia. Si qualifica, quindi, alle finali mondiali della manifestazione, entrando nella Top 15. Torna in tv nel 2015, quando partecipa al Grande Fratello. La sua avventura nel reality show, però, è piuttosto breve: viene eliminata al televoto dopo un mese e mezzo. Nella casa più popolare del piccolo schermo ha dovuto anche fingere di non conoscere il fidanzato dell’epoca.

Gli anni successivi

Nel 2017 Valentina conosce Alberto Frigerio, il calciatore con il quale è appena convolata a nozze. Ed è legata al mondo dello sport la sua successiva apparizione televisiva: per SportItalia conduce due trasmissioni sul mondo dei motori, Go-Kartv e On-Race Tv. AL suo fianco, nei programmi, c’è Riccardo Scarlato.

Valentina Bonariva ha un profilo Instagram con 129mila follower, su cui condivide momenti di felicità legati alla sua vita privata così come scatti relativi alle sue esperienze professionali