Notte Bianca del Lettore. Quindici appuntamenti sulle orme di Marco Polo

Appuntamento sabato con la Notte Bianca del Lettore. Nelle sale della biblioteca civica (nella foto), nel parco dei Giardini Estensi, al museo e a Villa Mirabello laboratori, letture, talk, incontri tra letteratura e musica, giochi di ruolo, osservazioni del cielo. Una quindicina di eventi accomunati dalla volontà di rendere omaggio alle avventure di Marco Polo in Oriente, ai temi del viaggio e dell’esplorazione. Dalla mattina a notte fonda si alterneranno autori e artisti per celebrare l’esploratore a 700 anni dalla morte. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. "Una gamma di proposte evocate o suggerite dalle pagine de Il Milione, che hanno spalancato le porte della fantasia e dell’immaginazione a innumerevoli generazioni per quasi un millennio – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – La Notte Bianca del Lettore ha l’ambizione di mostrare le infinite strade e gli imprevedibili percorsi che si dispiegano partendo dalla lettura di un libro". L’evento fa parte del progetto “The Readers“, iniziativa della biblioteca varesina con l’obiettivo di avvicinare nuovo pubblico ai libri e alla lettura. Il programma su bibliotecavarese.it.

Lorenzo Crespi