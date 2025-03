Non solo Cronenberg. In città arriva Tornatore

Dopo David Cronenberg che aprirà l’edizione 2025 del BA Film Festival il 29 marzo e Nanni Moretti ospite il 30 marzo, arriverà in città un premio oscar: Giuseppe Tornatore, un altro grande nome per la manifestazione. Tornatore interverrà giovedì 3 aprile nella sezione “I primi passi dei maestri”, con la sua pellicola d’esordio, “Il camorrista”, film che racconta del boss della camorra Raffaele Cutolo, interpretato da Ben Gazzara. Prima della proiezione il regista dialogherà con il direttore artistico del festival Giulio Sangiorgio e il pubblico presente in sala, raccontando curiosità e aneddoti sui film della sua carriera e parlerà del suo rapporto con Ennio Morricone, a cui ha reso omaggio con il documentario “Ennio”. Oggi sabato 15 marzo alle e 14.30 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni Giulio Sangiorgio terrà una Masterclass su Tornatore, l’incontro, dedicato agli studenti dell’Academy, è aperto al pubblico. A chiudere il festival il 5 aprile sarà invece Nino Frassica. Ros.Fo.