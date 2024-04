Non mancano le attività per gli amanti delle due ruote. In bici alla scoperta dei luoghi più belli del territorio

Tra le attività collaterali di AgriVarese c’è anche un’uscita in bicicletta. Con ritrovo in via Sacco alle 8.15 (iscrizioni su varesebikeguide.it o al via) si svolgerà la prima edizione della "AgriVarese Gravel&Randonnée", cicloturistica che toccherà alcuni dei punti più suggestivi tra Varese e dintorni. Si percorrerà la Valle della Bevera per poi salire fino a Saltrio e proseguire a Porto Ceresio. Quindi si raggiungerà Lavena Ponte Tresa per percorrere il tunnel della vecchia ferrovia fino al Parco dell’Argentera. Infine, attraverso la Valganna, il ritorno a Varese. E questo weekend, sabato 6 e domenica 7, il progetto Varese Doyoubike sarà in mostra alla Fiera del Cicloturismo a Bologna.L.C.