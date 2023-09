Nominato AD Liuc: l'ingegnere Richard Arsan a Castellanza con esperienza Cattolica

Il consiglio di amministrazione della Università Liuc ha nominato, all’unanimità Richard Arsan nuovo amministratore delegato dell’Università. L’ingegner Arsan ha maturato una pluriennale esperienza manageriale in diverse aziende e vanta ampia conoscenza del mondo universitario in quanto dal 2012 è stato direttore di Alitis – Graduate School of Sustainable Management, l’Alta scuola dell’Università Cattolica di Milano che si occupa di formazione, consulenza e ricerca su imprenditorialità e management per lo sviluppo sostenibile. Il presidente Liuc Riccardo Comerio e il vice presidente Vittorio Gandini: "All’ingegner Arsan i nostri migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico". E il neo ad: "Liuc ha confermato negli anni l’elevata qualità della propria offerta formativa, sviluppata lavorando per e con le aziende. È un ateneo aperto al mondo, con un forte spirito di innovazione in tutte le sue attività e con un’attenzione non comune alle esigenze degli studenti". Ringrazio il Cda per la fiducia che mi ha accordato e sono lieto di poter salire a bordo, per offrire il mio contributo e la mia esperienza per la crescita della Liuc". Ch.S.