Nodi della navigazione. Italia e Svizzera unite per trovare soluzioni

Un dialogo aperto per affrontare i problemi della navigazione sui laghi Verbano e Ceresio. È questo il fulcro dell’incontro che si è tenuto nella sede dell’Agenzia delle Dogane di Campione d’Italia, dove autorità italiane e svizzere si sono riunite per discutere delle criticità riscontrate nella stagione 2024 e trovare soluzioni condivise. Da una parte i rappresentanti italiani: il direttore dell’Autorità di Bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, Maurizio Tumbiolo, il tenente colonnello Paolo Zottola della Guardia di Finanza, il capitano di Fregata Riccardo Cavarra della Guardia Costiera e la dirigente della polizia di Stato di Como, Chiara Nocera. Dall’altra, i delegati svizzeri, per la Sezione della circolazione il capo Elia Arrigoni, con i collaboratori Luca Bühler responsabile dell’Ufficio amministrativo e Mattia Carrucciu responsabile del Servizio navigazione e per la Polizia cantonale il capitano Andrea Cucchiaro responsabile del Reparto interventi speciali e il suo collaboratore aiutante capo Gabriele Galli, pronti a collaborare per migliorare la sicurezza e la gestione della navigazione in queste aree condivise. Tra i nodi affrontati questioni come il salvataggio e l’assistenza in acqua, il riconoscimento reciproco dei contrassegni delle imbarcazioni e delle immatricolazioni rilasciate dai due Stati. Temi tecnici, ma cruciali, che toccano da vicino tanto gli operatori professionali quanto i diportisti. Uno degli annunci più rilevanti arriva dal direttore Tumbiolo, che ha confermato che, dal 2025 la Squadra Acque Interne della Polizia di Stato, guidata dal sovrintendente Sergio Nuzzo, sarà operativa sul Lago di Lugano con una propria unità navale. L’incontro ha messo in luce la volontà di entrambe le parti di lavorare insieme per rendere più sicura e regolamentata la navigazione, con un approccio pratico e orientato alle esigenze del territorio. Una collaborazione transfrontaliera che punta a migliorare la gestione delle attività per chi vive e lavora sui laghi.