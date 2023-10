Niente sfalcio nei parchi. Casse comunali a secco

Non ha fatto segreto dei problemi del Comune ma anzi ne ha condiviso la preoccupazione con i cittadini. Con una lettera aperta, schietta e accorata, il sindaco Stefania Castagnoli ha spiegato ai gerenzanesi perché non sia possibile rispondere alle richieste di sfalciare l’erba dei parchi. Tutte le risorse del comune sono state destinate a rispondere all’emergenza maltempo per riparare gli stabili comunali. L’Amministrazione ricorda anche come al momento non siano arrivati rimborsi né dallo Stato, né dalla Regione, né dall’assicurazione. Il primo cittadino è molto chiaro: "Per far fronte all’emergenza abbiamo dovuto azzerare tutti gli investimenti". Castagnoli del resto fornisce tutti i numeri: "Ad oggi sul capitolo di bilancio per la manutenzione del verde abbiamo solo 3.000 euro che serviranno per tagliare l’erba lungo la via Clerici. Attualmente non abbiamo risorse per intervenire nei parchetti e in altre zone. Nel breve speriamo di incassare degli oneri che ci consentano di finanziare l’ultimo sfalcio della stagione".