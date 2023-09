Nicoletta Saveri raccoglie le redini di Sara Bettinelli

INVERUNO

Dieci anni fa una giovanissima Nicoletta Saveri aveva presentato la candidatura a sindaco di Sara Bettinelli. Venerdì sera, nella nuova sede di Rinnovamento Popolare al Circolo Italia, le parti si sono invertite. È stata Sara Bettinelli, sindaco dal giugno 2014, ad indicare Nicoletta Saveri quale nuova candidata alla poltrona di sindaco, alle elezioni amministrative che si terranno la prossima primavera.

Vicesindaco, assessore alla pubblica istruzione, Nicoletta Saveri, nonostante la sua giovane età, è una delle veterane del gruppo. "Nel 2008 un giorno Gianni Mainini mi disse se me le sentivo di partecipare ad una riunione del gruppo" ricorda. Da allora non è mai più uscita e il suo è stato un crescendo di impegni e di responsabilità. Da consigliere ad assessore, a vicesindaco. "La storia di questo gruppo è nata 15 anni fa, da una cocente sconfitta elettorale. È una storia fatta di persone - ha detto nell’occasione Bettinelli - Abbiamo cambiato sede ma non ci siamo dimenticati da dove arriviamo, e abbiamo portato le fotografie di chi ci ha aiutato a crescere in questo percorso: Vincenzo De Rosa, il nostro faro, e Gianni Mainini, un grande sindaco e uomo di cultura. Sono sindaco da 10 anni ma quello che è stato fatto è merito di un gruppo coeso, della condivisione di principi e della visione di paese. Non abbiamo perso la voglia di continuare, partendo dalla strada percorsa si deve tracciare quella futura". Dieci anni in cui, come ha detto il capogruppo Giovanni Crespi, il paese ha cambiato volto. G.Ch.