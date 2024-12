Nicco sbaglia un rigore. La Pergolettese si salva

di Luca Di Falco

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Pareggio con grande rammarico per la Pro Patria, fermata ieri pomeriggio sul risultato di 1-1 allo stadio Speroni dalla Pergolettese. I “tigrotti“ biancoblù sono costretti a rimediare dapprima allo svantaggio, con gli ospiti avanti già al 1’ grazie alla marcatura di Basili. Una doccia fredda per squadra e pubblico bustocco, ma a pareggiare ci pensa al 12’ Bashi, che di destro mette sotto la traversa, calmando i mugugni. Nel secondo tempo, l’episodio che potrebbe far svoltare la gara a favore dei padroni di casa è sicuramente il rigore assegnato al 29’, causa l’atterramento di Nicco in area, da parte di Lambrughi. Dagli undici metri si presenta Pitou, che spiazza l’ex Arconatese Cordaro, ma la mira dell’attaccante transalpino non è delle migliori e il pallone finisce sul fondo per la disperazione della panchina e della tifoseria biancoblù, che recrimina per la ghiotta opportunità sprecata dalla propria squadra. Si conclude così il girone d’andata per la Pro Patria, a cui manca una vittoria nel girone A da dieci giornate consecutive.