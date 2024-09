Neodiplomati ancora indecisi. Lezioni aperte alla Liuc seminari e test d’ingresso

Dubbi sulla facoltà da scegliere, per i neodiplomati ancora indecisi la Liuc - Università Cattaneo propone le Lezioni aperte (Open lessons). Sarà possibile toccare con mano la didattica esperienziale dell’Ateneo, frequentando alcune lezioni dei corsi in partenza nelle prime settimane, sia per Economia e management che per Ingegneria gestionale. Si possono scegliere le lezioni di economia aziendale e contabilità, matematica per economia finanza e management, fisica generale e basi di chimica, analisi dei dati sperimentali e statistica, analisi matematica. A questo link il dettaglio di lezioni, calendario e form per iscriversi: w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=3867. Per coloro che sono maggiormente interessati a Ingegneria, è stato organizzato il seminario “StorIA dell’arte“, dedicato alle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale per il riconoscimento di immagini. Attraverso un software ad hoc, i partecipanti potranno realizzare e allenare un modello per classificare dipinti appartenenti a diversi movimenti e poi usarlo per non avere più dubbi circa l’autore o la corrente artistica di riferimento di una determinata opera. Inoltre, il seminario illustrerà come quanto applicato alla storia dell’arte possa trovare grande applicazione in sistemi logistico-produttivi e permetterà di comprendere lo stile e la qualità delle lezioni tenute dai docenti della Scuola di Ingegneria dell’Università. L’appuntamento è martedì 24 settembre, dalle 14.30 alle 16.30. Quanto ai test di ammissione alla Liuc, giovedì 3 ottobre alle 14.30 si può sostenere il test per il corso di laurea in Economia e management (iscrizioni entro il 26 settembre). Il test, valido sia per l’Anno accademico 2024/25 che per il 2025/26, si svolge online e comprende prove di logica, comprensione del testo, elementi di matematica di base, cultura generale e attualità. La prova si articola in 60 domande a risposta multipla e ha una durata di 75 minuti. Sono 450 posti disponibili, di cui 90 riservati ai percorsi erogati totalmente in lingua inglese: 60 per il Business economics e 30 per il Business analytics for management. Il test può essere svolto anche dagli studenti frequentanti gli ultimi due anni delle superiori. Inoltre, sono previste nuove date per sostenere il test di ammissione a Ingegneria, che è obbligatorio ed è erogato dal Cisia. Il test può essere svolto in una delle università accreditate, in presenza o online. Per saperne di più: www.liuc.it/entra-in-liuc/laurea-triennale/criteri-e-test-di-ammissione-laurea-triennale-ingegneria/.

Silvia Vignati