Cultura, motore di sviluppo. Arriva il bando da 180mila euro per il rilancio del territorio

Una dotazione complessiva di 180mila euro destinati a sostenere organizzazioni non profit del territorio attive nel campo della cultura. A tanto ammonta il bando Cultura Motore di sviluppo 2025 promosso da Fondazione Comunitaria del Varesotto e Camera di Commercio. L’obiettivo è rafforzare le capacità organizzative, gestionali e comunicative degli enti. L’iniziativa, alla sua quarta edizione, vuole riconoscere e premiare il ruolo delle organizzazioni culturali a favore dello sviluppo del territorio, dalle ricadute occupazionali alla valorizzazione dell’identità locale.

Sono due le linee di intervento: la prima, con risorse per 120mila euro, è dedicata a soggetti che hanno già partecipato al bando o che si presentano per la prima volta e sostiene azioni di capacity building. La seconda, con una dotazione di 60mila euro, premierà progettualità culturali alla loro prima edizione, con contributi per soggetti che non hanno mai partecipato al bando.

Federico Visconti, presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, sottolinea come il bando esprima una coerenza di fondo con gli obiettivi istituzionali della fondazione. "Innanzitutto perché consolida la relazione con la Camera di Commercio, con cui si collabora da ormai quattro anni su questo progetto e sono in cantiere nuove attività in ambito Cer. In secondo luogo perché, coinvolgendo dei facilitatori e mirando alla crescita delle competenze, eroga le risorse in modo mirato e non a pioggia".

Per il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello la cultura "è un fattore chiave nello sviluppo di un territorio che mette al primo posto il benessere, condividendo momenti di crescita personale e collettiva". Le domande vanno presentate entro il 15 settembre su fondazionevaresotto.it.