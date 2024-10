My Job Day. I colloqui brevi per candidarsi

Brevi colloqui della durata di 15 minuti, utili per conoscersi e per gettare le basi per una vera e propria proposta contrattuale. Da una parte le aziende che assumono e dall’altra chi è in cerca di un’occupazione. È il format del My Job Day Terziario, che si è svolto con la sua seconda edizione all’Unahotels di Varese. "Le difficoltà delle aziende nel reperire personale da formare e inserire ci hanno spinto a riproporre la proposta", spiega Giuseppe D’Aquaro, presidente dell’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Varese, che ha promosso l’evento. "L’obiettivo resta quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta". E i numeri dell’iniziativa raccontano una buona partecipazione: 18 le aziende del territorio presenti, un centinaio invece i candidati che si sono prenotati, a cui se ne sono aggiunti altri che si sono presentati direttamente sul posto. In totale si sono svolti più di 200 colloqui.

Diverse le posizioni proposte dalle aziende presenti: dal commesso all’addetto alle vendite; dall’impiegato commerciale a quello amministrativo; dall’addetto al magazzino a quello della logistica; dall’addetto al marketing al social media manager fino al tecnico informatico. Ma anche opportunità per analisti nel settore aeronautico e tecnici nel settore ortopedico. Durante la mattinata c’è stato spazio anche per un momento formativo per gli studenti delle scuole superiori e professionali della provincia. I ragazzi hanno seguito un training specifico su come preparare il cv e non solo. "Offriamo agli studenti l’occasione di avere un primo approccio con un colloquio di lavoro, senza escludere la possibilità per alcuni di loro di iniziare un percorso occupazionale", aggiunge D’Aquaro.

Lorenzo Crespi