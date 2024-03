Musica e poesie itineranti. In stazione a Saronno il festival Giorni Diversi

Sono partiti in treno da Milano e da Como per ritrovarsi alle 10 in stazione a Saronno, davanti al binario tronco, per iniziare un percorso di musica, riflessioni, parole e soprattutto poesia. È stato un successo con oltre un’ottantina di partecipanti l’iniziativa itinerante organizzata nell’ambito del festival “Giorni Diversi“.

Curata dall’associazione Sentieri dei sogni, con il giornalista e scrittore Pietro Berra, l’iniziativa è partita sul treno che ha portato gli appassionati di poesia a Saronno. Quindi un primo momento di musica al binario tronco con le note di De Andrè, seguite dalle letture di poesie a tema treni e viaggio, di due poeti, in piazza Cadorna. Quindi la passeggiata per il centro della città, con sosta alla chiesa di San Francesco e l’epilogo a Villa Gianetti.

Gli appuntamenti del festival, iniziato mercoledì e che ha visto proposte diverse tra loro come un poetry slam, proseguiranno oggi con “Il mito tra ieri e oggi“. Alle 11 nell’aula magna del Liceo classico Legnani, in via Volonterio, il poeta Stefano Raimondi leggerà e presenterà L’Antigone recitativo. Sarà poi la volta di un secondo appuntamento itinerante: alle 16, da piazza San Francesco, partirà l’iniziativa “Movimenti poetici“, una performance tra danza e poesia che si concluderà in piazza Libertà. Più tradizionale la proposta per la sera, “Il mito sirena e Poseidone“, che alle 21 in Villa Gianetti vedrà Antonella Monti impegnata in una performance a cura di Culturalmente e Musicalmente.

Sara Giudici