Cena con funghi velenosi e muore a 92 anni, la moglie è fuori pericolo. Ecco quali hanno mangiato

Cassano Magnago (Varese) – Avevano scambiato dei funghi velenosi per funghi prataioli. Un errore fatale per un anziano di 92 anni di Cassano Magnago, che è deceduto dopo essere rimasto avvelenato insieme alla moglie di 88 anni che invece è sopravvissuta.

La coppia ha iniziato a sentirsi male venerdì sera, dopo aver mangiato per cena i funghi che, secondo una prima ricostruzione, sarebbero stato raccolto proprio dall’anziano. Sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio e ricoverati in terapia intensiva. Per l’uomo però le cure non sono servire ed è deceduto sabato mattina. Domani, martedì, sono in programma i funerali.

La moglie di 88 anni, che avrebbe mangiato un quantitativo minore di funghi, è ancora sotto osservazione in terapia intensiva.