Movida agitata. Il sindaco: basta sporcare

Appello del sindaco: "Basta sporcizia in Galleria". La richiesta di vivere le notti in un modo più consono è rivolta soprattutto ai giovani. In questa calda estate gli episodi di movida “agitata” non sono mancati. Senza alcun intento di criminalizzare, il richiamo è mirato soprattutto a garantire che non sia danneggiato il decoro perché è pur vero che la galleria che porta a piazza Garibaldi è uno spazio privato, ma altrettanto vero è il fatto che viene utilizzata da tutti. La scalinata è da tempo monitorata. "Contiamo sul senso civico di ciascuno per preservare il decoro e la bellezza della nostra città", la conclusione dell’appello del sindaco Betta Giordani (nella foto).