Mostra, incontri e musica. Tutti i modi per esplorare l’universo femminile

Una mostra e un incontro. In occasione della Giornata internazionale della donna sono due le iniziative promosse a Luino da parte dell’associazione Donna Sicura. Un centro antiviolenza che dal 2016, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha attivo in città uno sportello che accoglie le donne vittime di violenza di genere. L’associazione si dedica inoltre alla sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica con incontri pubblici, eventi e iniziative rivolte anche agli studenti con interventi nelle scuole. Lo scorso weekend a Palazzo Verbania è stata inaugurata l’esposizione “Noi, Figlie di Eva” con le opere dell’artista Nurhan Sidal.

La pittrice attraverso la sua arte esplora l’universo femminile con profondità e sensibilità, dando voce a storie, emozioni e riflessioni sulle donne di ieri e di oggi, invitando il pubblico ad un dialogo aperto su identità, resilienza e forza femminile. Le opere raccontano un pezzo della vita stessa dell’artista: un percorso lungo e sofferto che passa da Istanbul alla Germania, per approdare a Campagnano sulle sponde del Lago Maggiore. Nurhan Sidal è stata definita la Frida Kahlo del Bosforo, ma lei preferisce parlare di un proprio stile personale: "A volte i quadri seguono un loro ritmo musicale e io cerco di portare questo ritmo sulla tela".

La mostra, che ha il patrocinio del Comune, sarà visitabile fino al 23 marzo. L’altra iniziativa promossa da Donna Sicura in occasione della ricorrenza dell’8 marzo è un evento dal titolo “Donne in cerchio: interviste a più voci”. L’appuntamento è previsto per domenica 9 marzo alle 17 sempre a Palazzo Verbania. Tre figure femminili condivideranno le proprie esperienze professionali e personali, raccontando il loro percorso e le sfide affrontate durante il cammino. Interverranno la viceprefetto di Varese Geltrude Corsaro, la docente dell’Università dell’Insubria Paola Biavaschi e Donatella Albertoli, fitness manager. A moderare l’incontro la giornalista Ilaria Notari.

Seguiranno un intrattenimento musicale con Giulia Besani, una danza rigenerativa con Antonella Marigo e un piccolo rinfresco. L’evento vuole offrire spunti di riflessione su come le donne possano affermarsi nei rispettivi ambiti.