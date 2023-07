Tuffo fatale nel Lago Maggiore, identificato il 29enne annegato: chi era. L’ipotesi del bagno dopo la festa

Laveno Mombello (Varese), 18 luglio 2023 – E’ stato identificato dai carabinieri della compagnia di Luino il giovane annegato dopo un tuffo nelle acque del Verbano a Laveno Mombello nella notte tra sabato e domenica. La vittima è un egiziano di 29 anni, Mostafa Bargal, senza fissa dimora. Secondo gli elementi raccolti dagli uomini dell’Arma l’ultimo domicilio noto era in provincia di Milano. Non avrebbe parenti in Italia per questo toccherà agli inquirenti mettersi in contatto con i familiari in Egitto.

La Procura di Varese, non rilevando ipotesi di reato, ha già disposto la restituzione della salma. Il giovane si è tuffato in acqua nella notte tra sabato e domenica, probabilmente era reduce da una festa con altri immigrati, alcuni testimoni hanno lanciato l’allarme non vedendolo riemergere. Sul posto sono arrivati i soccorsi, i vigili del fuoco, i sommozzatori e i carabinieri. Il corpo del giovane era a cinque metri di profondità, a non lasciare scampo probabilmente un malore dopo il tuffo nel lago.