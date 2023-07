Laveno Mombello, si tuffa nel lago Maggiore per un bagno notturno e muore annegato

Laveno Mombello (Varese) – Recuperato all’alba di oggi il cadavere di un giovane di 28 anni, extracomunitario, annegato nelle acque del Lago Maggiore a Laveno Mombello, davanti ad alcuni amici, dopo un tuffo notturno. L’allerta è scattata attorno alle 3.40, sul posto è intervenuto, oltre all’ambulanza, anche l’elisoccorso giunto da Como che è atterrato al Gaggetto. Sul luogo dell’incidente anche la Guardia Costiera del Lago Maggiore, i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un’autopompa e un battello pneumatico. Sono stati allertati anche i sommozzatori di Milano. I subacquei hanno rinvenuto il corpo del 28enne sul fondale a cinque metri di profondità e lo hanno recuperato per affidarlo poi al personale sanitario, che ha avviato le manovre di rianimazione. Vani purtroppo i tentativi di soccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

È la terza vittima di annegamento in provincia di Varese nelle ultime settimane, quattro con un altro giovane straniero morto annegato domenica scorsa dopo essersi tuffato dalla sponda lombarda del Ticino, a Turbigo, e recuperato a Galliate.