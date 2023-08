Morto Alessandro Mescia, il 46enne di Samarate è precipitato in Valsesia durante un’escursione

Samarate (Varese), 19 agosto 2023 – E’ un 46enne di Samarate l’escursionista che venerdì pomeriggio è precipitato sulle montagne valsesiane, in provincia di Vercelli. L’incidente che non ha lasciato scampo ad Alessandro Mescia è avvenuto in alta Val Sermenza. I soccorritori che sono riusciti a raggiungerlo nel dirupo dove il 46enne era caduto durante una passeggiata e il personale del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Alessandro Mescia, che lavorava a Legnano in Allianz Bank, abitava nella frazione San Macario, dove era molto noto perché attivo nell’organizzazione delle attività dell’oratorio. Da grande appassionato di running, promuoveva gare podistiche amatoriali e corse campestri.