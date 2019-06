Solbiate Arno (Varese), 14 giugno 2019 - È morta in ospedale a Bergamo la notte scorsa una bambina di 4 anni che mercoledì pomeriggio si è sentita male mentre faceva il bagnetto in una vasca in un'abitazione a Solbiate Arno. Nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita, la piccola è spirata per una sospetta embolia polmonare. La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo quale atto dovuto, nonostante non vi sia alcun indagato.

A quanto emerso, mercoledì pomeriggio la bambina stava giocando nell'acqua, quando sarebbe stata sorpresa da una congestione. lL mamma si è affrettatata a tirarla fuori e ha gridato la sua richiesta di aiuto, udita dalla vicina di casa. Le due donne sono intervenute per rianimarla, in attesa dei soccorsi chiamati dalla stessa mamma della piccola. Trasportata all'ospedale di Bergamo, specializzato nel trattare bambini con quadri clinici complessi, la bimba ha però riportato complicazioni che ne avrebbero compromesso la sopravvivenza.