Morsicata da un cane mentre passeggia

Aggredita e morsicata da un cane alla Rasa, in via San Gottardo, a Varese, è accaduto nel pomeriggio di lunedì a una donna di 53 anni che ha presentato denuncia ai carabinieri. Grande lo spavento per la cinquantatreenne, ferita alla gamba destra, che è riuscita a evitare conseguenze più gravi sfuggendo all’animale e cercando di raggiungere velocemente casa sua per mettersi in salvo. Ha raccontato di essere uscita per una passeggiata, percorrendo via San Gottardo a un certo punto si è imbattuta in due cani, uno piccolo e uno più grosso, che l’ha aggredita.

Sembra che nella zona da qualche tempo ci siano alcuni cani lasciati liberi che escono da un cancello aperto e già ci siano state alla Rasa persone aggredite dagli animali. La vittima dell’episodio del pomeriggio di lunedì chiede per questo interventi per riportare la sicurezza in via San Gottardo.