varese, 27 agosto 2019 - Quattromila euro per il viaggio di famiglia gettati al vento, il viaggio di nozze in Thailandia saltato, il pacchetto soggiorno da ripagare con tanto di adeguamento carburante per il charter. È quanto accaduto a circa quindici clienti dell’agenzia viaggi Mondo Vacanze, rimasti senza documenti di viaggio o con prenotazioni incomplete, a causa dell’improvvisa chiusura della società che conta altre tre sedi, una a Gallarate e due in Brianza. A segnalare l’accaduto, sporgendo poi denuncia ai carabinieri, sono stati proprio alcuni dei clienti che, dopo una serie di telefonate a vuoto, hanno deciso di recarsi di persona in agenzia sabato mattina, trovandola chiusa. Sulla porta a vetri hanno trovato una comunicazione scritta con la quale la società ha spiegato, di fatto, di aver chiuso per mancanza di liquidità, invitando tutti a scrivere per i rimborsi al Fondo di Garanzia.

«Mia figlia e il fidanzato sono partiti per Djerba ieri mattina, dopo un pagamento suppletivo di mille euro, altrimenti sarebbero rimasti a terra», spiega una donna residente di Somma, fra le vittime della vicenda. «Giovedì scorso - racconta - avevamo contattato l’agenzia perché non avevano ricevuto ancora i biglietti aerei e ci avevano detto che li avrebbero avuti entro sabato, ma non è arrivato niente. Poi hanno smesso di rispondere al telefono». La donna, per nulla rassegnata, ha deciso di andare personalmente in agenzia. «Arrivata lì - dice - mi sono resa conto del cartello e della presenza di tantissime persone, tutte con lo stesso problema. C’era chi aveva già saldato tutto un viaggio - continua - chi aveva pagato caparre, chi prenotato viaggi per i prossimi mesi e, da quel che ho potuto capire, anche qualcuno che aspettava di partire per il viaggio di nozze». La donna, demoralizzata per l’accaduto, ha però deciso di agire. «Ho presentato denuncia ai carabinieri - afferma - come hanno fatto molti altri, ora stiamo provando a contattare il Fondo di Garanzia, speriamo di riuscire ad ottenere il rimborso».

Alla stazione di Somma Lombardo le denunce potrebbero aumentare con il passare delle ore, mentre le indagini dei carabinieri della compagnia di Gallarate per far luce sull’accaduto sono già iniziate. Ai pm saranno inviate le denunce dei clienti e il resoconto di possibili accertamenti sulla natura di quello che, a tutti gli effetti, sembra essere un fallimento. In rete si sono moltiplicati i messaggi di persone rimaste a terra, così come di clienti delle altre agenzie; a Gallarate, in provincia di Monza e Brianza e Lecco. «È successo lo stesso a mia cognata, che doveva partire con i figli, quattromila euro di viaggio», ha scritto una donna sul gruppo Facebook Vola Malpensa-Milano MXP. Il pellegrinaggio alla sede sommese continua. «Ho visto delle persone fuori dall’agenzia che chiamavano i numeri esposti - si legge ancora in rere - che risultavano staccati». A quanto emerso però, i titolari della società sarebbero stati già contattati per riferire su quanto accaduto. Al momento non risulterebbero denunce da parte di clienti della sede gallaratese, ma è possibile che vengano presentate successivamente.