Mondiali di canottaggio Sfida delle star dei remi È già boom di presenze

di Lorenzo Crespi

Condizioni perfette del lago e dal punto di vista climatico e il calore di tantissimi tifosi hanno accompagnato la prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio ospitata a Varese. Tre giorni di regate fino a domani, domenica 18 giugno, con i 700 migliori atleti dei cinque continenti, in rappresentanza di 42 diverse nazioni. Il Lago di Varese è stato fin da subito preso d’assalto dagli appassionati, con una stima di circa 10mila persone previste nell’intero weekend. Tra le tribune a pagamento e l’area in riva al lago ad accesso libero le bandiere e il tifo di supporter in arrivo dal Canada fino all’Australia. Ben 91 le regate che si sono svolte venerdì, con gli equipaggi in acqua fin dalle 8.30 con le batterie del Pararowing. Una lunghissima mattinata proseguita fino alle 13.45 con i Pesi Leggeri e i Senior. Dopo una veloce pausa si è tornati in acqua nel pomeriggio con i ripescaggi e i quarti di finale che hanno delineato le gare di oggi: un’altra full immersion con 51 regate in programma. Remi in acqua a partire dalle 9.25 fino alle 13.35, quindi dalle 15 al via le prime finali fino alle 16.48. Un gustoso antipasto in vista delle finali di domenica. A rendere la Schiranna location ideale per atleti e pubblico la complessa macchina organizzativa guidata dal comitato organizzatore diretto da Pierpaolo Frattini. "I riscontri che stiamo raccogliendo gratificano il nostro lavoro: gli atleti sono messi nelle migliori condizioni possibili". Soddisfatto dell’esito della giornata inaugurale anche il sindaco Davide Galimberti. "Sono felice di come tutto abbia funzionato a dovere nella prima giornata, della risposta del pubblico e dell’aria che si respira in riva al lago. La macchina organizzativa si è fatta trovare pronta". A seguire da vicino le regate della nazionale azzurra il presidente della Federazione italiana canottaggio Giuseppe Abbagnale. "È un appuntamento estremamente importante: dopo questa prova avremo solo un periodo di allenamento che ci proietterà verso i campionati del mondo assoluti, che è l’evento cruciale dell’anno che determinerà gran parte dei pass per i giochi olimpici del 2024". Dal comitato organizzatore è giunto infine un annuncio: la tradizionale Cena delle Nazioni è stata annullata e il budget previsto è stato devoluto a sostegno delle società sportive dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.