"Molestate sull’autobus". Caos, interviene la Polizia

Trambusto nel pomeriggio di ieri su un bus della linea 6, con intervento di una pattuglia della polizia. Verso le 17.30 all’altezza di via Acquanera, ad Albate, tre ragazzine minorenni che erano a bordo, sul mezzo diretto a Como centro pieno di passeggeri, hanno detto all’autista di essere state molestate da tre adolescenti, tutti stranieri, uno dei quali minore di 14 anni. All’arrivo del padre di una delle ragazze, sarebbe nato un parapiglia. Il bus è rimasto fermo circa 45 minuti, durante i quali i poliziotti hanno cercato di capire l’accaduto e identificato i tre ragazzi, non risulta siano stati presi provvedimenti. Per chiarire l’accaduto, è possibile che venga richiesta la registrazione delle telecamere interne al bus.Pa.Pi.