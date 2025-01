Varese, stipendio ridotto ai distributori dei farmaci negli ospedali: venerdì scatta la mobilitazione

Varese, 22 gennaio 2025 – L’azienda che si occupa della distribuzione dei farmaci negli ospedali della Asst Sette Laghi cede il passo a un’altra realtà che arriva dal Lazio, e quest’ultima anziché confermare i contratti in essere decide di rivederli al ribasso. A farne le spese i quaranta lavoratori di due realtà del settore, la Papalini e la Sistema Log fino ad oggi operative per conto dell’Azienda sociosanitaria territoriale. La prima, la Papalini, è incaricata del trasporto con i furgoncini dei farmaci nei presìdi ospedalieri dell’Alto Varesotto – Del Ponte e Circolo di Varese, Cittiglio, Tradate, Angera e Luino – la seconda della gestione del deposito dei farmaci che si trova attualmente al Circolo.

La scelta consensuale

"Tutto nasce dalla decisione consensuale di Asst Sette Laghi, da una parte, e di Papalini e Sistema Log dall’altra, di sciogliere prima della sua scadenza il contratto in essere che legava le parti – racconta Livio Muratore segretario generale di Cgil Filcams, sindacato che sta seguendo da vicino la situazione dei lavoratori –. Con ogni probabilità la scelta di Papalini e Sistema Dog di uscirsene di scena è dettata dal fatto che questo appalto, frutto di un bando di Asst Sette Laghi al ribasso, fosse per entrambe ben poco redditizio”.

Un dispensario dove sono custoditi i farmaci in dotazione agli ospedali

La decisione inattesa

A Papalini e Sistema Dog subentra dunque la Demax di Pomezia, in provincia di Roma. Che ha già un suo deposito dove stoccare i farmaci a Solbiate Arno, più grande di quello che c’è ora al Circolo. Ciò che lavoratori e forze sindacali si sarebbero aspettati è che la Demax avrebbe rispettato in pieno contratti e stipendi già sottoscritti. Arriva invece la doccia fredda: Demax comunica ai quaranta dipendenti in uscita che li riassumerà, com’è del resto previsto, ma con una riduzione di un terzo delle ore di lavoro settimanali. Chi aveva un contratto a tempo pieno di 40 ore, se lo vedrà ridotto a 30; chi era titolare di part time da 30 a 20 ore. Ovviamente con una conseguente riduzione di stipendio. “Per i full time significherà prendere meno di mille euro – sottolinea Muratore – per i part time 600 euro o poco più”. E tutto questo a partire dal 1° febbraio, quando Demax subentrerà ufficialmente, due anni prima della scadenza naturale dell’appalto.

Una manifestazione della Cgil a Varese

“Si muova l’Ispettorato del Lavoro”

"Tutto questo non è accettabile perché contravviene a leggi e norme in vigore: chi subentra in un appalto non può modificare i contratti in essere, tanto meno in chiave peggiorativa nei confronti di lavoratori che, nella migliore delle ipotesi, hanno stipendi oggi da poco più di mille euro. Per questo abbiamo chiesto anche la convocazione dell’Ispettorato del Lavoro”. I quaranta lavoratori che temono per il proprio futuro, e per la propria situazione economica – donne e uomini di età e nazionalità varie – sono stati invitati dal sindacato a non firmare alcun contratto. Mentre un presidio di protesta e di sensibilizzazione è già stato organizzato per venerdì 24 gennaio. La mobilitazione si terrà dalle 15,30 alle 17 circa davanti all’ingresso di via Guicciardini dell’ospedale varesino di Circolo. All’orizzonte c’è anche l’ipotesi di uno sciopero.