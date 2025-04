Minori vittime di abusi . Il Comune scende in campo

BUSTO ARSIZIO (Varese) Approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni lo schema di “Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Ats Insubria e Comuni” derivanti dall’attuazione dell’intervento a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell’autorità giudiziaria. La convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti fra Ats Insubria e Ambito Territoriale di Busto Arsizio in riferimento agli interventi economici per minori vittime di abuso o grave maltrattamento collocati in strutture residenziali per l’anno 2025. Si spiega in una nota da Palazzo Gilardoni: "Il contributo giornaliero riconosciuto all’Ambito territoriale varia in ragione della durata dell’inserimento in Comunità di ciascun minore ed è calcolato sulla base dei costi sostenuti per prestazioni in ambito medico-specialistico, psicoterapico e di indagine diagnostica, come segue: fino a tre mesi, il contributo riconosciuto è di 35 euro al giorno per ciascun minore; per periodi di durata superiore ai tre mesi il contributo è pari al 50% della retta, sino a un massimo di 70 euro al giorno per ciascun minore".

Va ricordato l’impegno dell’assessorato all’Inclusione e dell’amministrazione sul fronte degli affidi familiari, intervento sul quale sono stati proposti di recente incontri per avvicinare più famiglie pronte a mettersi a disposizione per accogliere un minore e dunque alleggerire il peso economico per il Comune (sono 680 i minori, la spesa annuale circa 3 milioni di euro). Da sottolineare che nel mese di febbraio è stato approvato il nuovo regolamento degli affidi familiari, che prevede fino a 400 euro al mese di rimborso spese a favore delle famiglie che si mettono a disposizione. L’amministrazione comunale ha di nuovo lanciato l’appello per gli affidi familiari.

Sempre nell’ambito del sociale, l’altro giorno, su proposta dell’assessore all’Inclusione Reguzzoni la Giunta ha preso atto del Decreto regionale che ha assegnato all’Ambito territoriale di Busto Arsizio la somma di oltre 360 mila euro, come riparto delle risorse del Fondo Non Autosufficienze. La somma è destinata all’attuazione degli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia, nonché delle persone con disabilità grave e gravissima, mediante il riconoscimento di interventi sociali integrativi e di contributi economici.