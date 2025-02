Minorenni in affido nuovo regolamento: più aiuti alle famiglie

Approvato dal Consiglio comunale all’unanimità il nuovo regolamento per gli affidi di minori, proposto dall’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni (foto). Obiettivo rinforzare il servizio, rendendolo più sostenibile per le famiglie affidatarie. Al momento sono più di una trentina le adesioni, ma l’assessore ha ricordato che in pochi anni il Comune è passato dalla gestione di 50 minori agli oltre 750 del 2024, con una spesa annuale di oltre 3 milioni.

Il nuovo regolamento punta a incentivare l’affido per dare una famiglia ai minori, ad alleggerire l’impegno economico per il Comune e a definire le tipologie di affido, ha spiegato l’assessore all’Inclusione "oltre a quello tradizionale, anche part-time e affiancamento familiare". Definito anche il rimborso spese alle famiglie: fino 400 euro al mese per un affido tradizionale da parte di persone esterne al nucleo familiare, 300 euro se gli affidatari sono parenti e 300 euro anche per l’affido solo diurno (180 euro se sono parenti del minore).