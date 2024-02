Metti una serata operistica con l’orchestra Amandeus. Al Teatro Tirinnanzi “Le nozze di Figaro” di Mozart

Sarà le Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, a dare il via al programma di iniziative della Giornata internazionale della Donna: venerdì 1 marzo alle 20.30 al Teatro Tirinnanzi l’opera sarà eseguita in forma scenica dall’orchestra e coro Amadeus diretti dal Maestro Marco Raimondi. La serata operistica al teatro Tirinnanzi rientra nel progetto "Ragazzi all’opera" realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ensemble Amadeus, Filo Rosa Auser e Liceo Artistico "Carlo Dell’Acqua", sostenuto dal CCR Insieme ETS della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, e che ha visto il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado Dante Alighieri, Rita Levi Montalcini e Bonvesin della Riva. Lo spettacolo serale, aperto a tutti, sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti con offerta a sostegno di Filo Rosa Auser per l’attività del Centro antiviolenza.