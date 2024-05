Messa sul Carroccio, sfilata e corsa. Legnano si prepara a vivere il Palio

LEGNANO

Si è aperta per Legnano la settimana più importante quella che porta alla disputa del Palio 2024. Il primo appuntamento con le corse al Mari è previsto per giovedì, dalle 6,30 del mattino con le prime prove libere e le consuete visite veterinarie. Si replica venerdì, sempre dalle 6,30 ma con un ordine inverso di entrata rispetto a giovedì, quindi con le prove ufficiali e la presenza del mossiere. Poi sabato ultima sessione di prove con l’ordine inverso rispetto a venerdì. Venerdì sera al via il Memorial Favari, la Provaccia, corsa equestre con lo stesso regolamento del Palio riservata a giovani fantini emergenti.

Il programma della serata prevede l’ingresso della fanfara dei Bersaglieri; la sfilata dei bambini che hanno partecipato e vinto il concorso “Palio di Legnano, Storia e Cultura“ nell’ambito del progetto del Collegio dei Capitani organizzato con il patrocinio del Comune di Legnano, quindi la presentazione delle Reggenze di Contrada e ingresso del Gran Maestro. La batterie eliminatorie: due batterie composte da quattro Contrade ciascuna, sorteggiatedal Gran Maestro del Palio; onori al Gran Maestro e la finale, disputata tra i due vincitori di ognuna delle batterie e la premiazione della contrada vincente. Domenica appuntamento con la sfilata storica e il Palio, momento culminante di tutte le manifestazioni. Alle 14,30 è prevista la partenza della sfilata storica, con oltre milel figuranti. in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dal leggendario Alberto da Giussano, che rappresenta il gruppo di armati che nella Battaglia del 29 maggio 1176 difesero strenuamente il Carroccio. Lo Stadio Mari sarà il palcoscenico del Carosello storico delle otto Contrade. La giornata culminerà con gli Onori al Carroccio, la spettacolare Carica della Compagnia della Morte e il Palio, momenti clou che celebrano la tradizione e l’orgoglio della città. La mattina alle 10 in Piazza San Magno sarà celebrata la messa sul Carroccio, seguita dall’investitura religiosa dei capitani e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini. Christian Sormani