Messa a dimora la farnia: unisce salute e ambiente

Una nuova pianta, una farnia, simbolicamente collocata a pochi passi dall’ingresso del nuovo ospedale di Legnano per testimoniare il legame inscindibile tra salute e ambiente: ha questo significato la cerimonia andata in scena ieri mattina in via Papa Giovanni II. La pianta è una delle 31 che hanno trovato spazio in tutta Italia grazie al progetto “Un albero per il futuro“, concretizzato dall’Arma dei carabinieri di Cecina (Livorno), Raggruppamento Biodiversità, in collaborazione con Fadoi (Federazione delle Associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) e con il ministero dell’Ambiente. Alla cerimonia presenti tra gli altri il tenente colonnello Massimo Celati, del Reparto carabinieri biodiversità di Cecina; il comandante della Compagnia di Legnano, maggiore Pietro Laghezza; dirigenti e medici dell’Asst.

P.G.