Mercallo, volontari ripuliscono i boschi dai rifiuti abbandonati dagli spacciatori

MERCALLO – Volontari all’opera domenica per ripulire i boschi dai rifiuti abbandonati e dai resti dei bivacchi degli spacciatori. “Con questa iniziativa – dice il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo – si sono restituite queste zone ai nostri concittadini, che potranno tornare a frequentarle con più serenità”.

L’iniziativa è stata organizzata dall’amministrazione comunale insieme alla Protezione civile e ha coinvolto tanti volontari in un’attività all’insegna della legalità e della tutela dell’ambiente. Nella mattinata di domenica decine i sacchi riempiti di rifiuti trasportati poi alla piattaforma ecologica. Due settimane fa i carabinieri di Gallarate hanno smantellato una banda di spacciatori, per la maggior parte marocchini, 17 gli arrestati, attivi nell’area boschiva tra Sesto Calende e Mercallo. Ieri la pulizia dei boschi per restituirli alla comunità.