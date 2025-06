Mense pubbliche e rifiuti. Il Comune aspetta i fondi del bando regionale

Il Comune di Vanzaghello si conferma virtuoso sul fronte della sostenibilità ambientale. Grazie a un progetto finalizzato alla riduzione dei rifiuti nelle mense pubbliche, l’amministrazione è risultata tra i soli 9 enti locali della Città Metropolitana di Milano ad aggiudicarsi i fondi del bando “Ri.circo.Lo – Risorse circolari in Lombardia per gli Enti Locali”, promosso dalla Regione Lombardia. Il contributo assegnato ammonta a 27.156,24 euro a fondo perduto, nell’ambito della Linea 3 – Prevenzione dei rifiuti. Il progetto presentato mira a introdurre attrezzature moderne ed ecocompatibili nelle mense scolastiche e comunali, con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti, migliorare la raccolta differenziata e favorire il recupero dei materiali, in un’ottica di economia circolare. Un risultato importante, che riconosce la qualità e la coerenza della proposta presentata dagli uffici comunali e testimonia l’attenzione dell’amministrazione per la transizione ecologica. "Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato ottenuto, che conferma la capacità del Comune di elaborare progetti concreti e innovativi, in linea con gli obiettivi regionali di economia circolare e transizione ecologica", dichiara il sindaco Arconte Gatti. Ch. So.