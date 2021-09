Cardano al Campo (Varese) - Melania Ferraro, 22enne di Cardano al Campo (Varese), è tra le 25 finaliste nazionali di Miss Mondo Italia. Domenica prossima, 26 settembre, nell’incantevole scenario di Villa dei Fiori Eventi a Gallipoli sfilerà per l'ambita fascia di Miss Mondo Italia 2021, che vale l'onore di rappresentare il Belpaese al concorso internazionale di bellezza, ques'tanno in porgramma il 16 dicembre a Portorico.

Studentessa di Graphic Design e Art Direct all’Università Naba di Milano, Melania è scesa in Puglia lo scorso 12 settembre per l'ultima seminfinale che l'ha vista riuscire a strappare uno dei pass per l'ultimo atto del concorso. “Arrivare in finale - commenta la 22enne - rappresenta un sogno nel cassetto ma anche la possibilità di un riscatto personale e un’occasione per il futuro”. È stato un percorso tortuoso, quello di Melania, iniziato nel 2020 tra le selezioni online a causa della pandemia, prima della finale regionale di Dervio (Lecco) in cui è stata incoronata capitana di Miss Mondo Italia Lombardia, accedendo così alle fasi della selezione nazionale assieme ad altre 11 ragazze lombarde