Mazzette all’obitorio: le indagini contro il racket dei defunti

Tra le operazioni che hanno ricevuto più eco, l’indagine della Compagnia di Saranno che il 28 novembre ha proceduto all’applicazione di misure cautelari e interdittive nei confronti di 9 persone, deferendone altre 8 in stato di libertà, per i reati di falsità ideologica, truffa, furto, peculato e corruzione di incaricato in pubblico servizio nelle province di Varese, Como e Monza-Brianza. Nel corso delle indagini, gli uomini dell’Arma hanno scoperto che durante le fasi più drammatiche della pandemia da Covid 19, alcuni impresari delle agenzie di onoranze funebri elargivano denaro ad alcuni dipendenti dell’ospedale di Saronno affinché orientassero i parenti delle persone decedute sulla scelta dell’agenzia cui affidare il servizio funebre del congiunto deceduto. Inoltre, alcuni dipendenti dell’ospedale si impossessavano di materiale sanitario e dispositivi medici per rivenderli a terzi, nonché si assentavano dal lavoro grazie a false attestazioni di malattia rilasciate da medici compiacenti e occupavano il tempo libero in altra attività lavorativa “in nero“. R.C.