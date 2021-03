Busto Arsizio (Varese), 31 marzo 2021 - Gli agenti della Polizia di Stato di Varese stanno eseguendo 17 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Busto Arsizio e da quello per i Minorenni di Milano a carico di giovani per la maggior parte under 18, accusati della maxi rissa che aveva avuto luogo l'8 gennaio a Gallarate. Un quattordicenne era rimasto ferito dopo aver preso parte alla rissa "organizzata" da due gruppi "rivali"di giovanissimi.

Le ordinanze di custodia cautelare sono in gran parte arresti domiciliari. Le indagini degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese e del commissariato di Gallarate avevano portato già nei giorni successivi alla maxi rissa all'individuazione di una decina di giovani. Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, italiani, albanesi e nigeriani, residenti tra Gallarate, Cassano Magnago, Varese e Malnate. Oltre alle mazze da baseball e alle catene, gli investigatori avevano trovato e sequestrato un borsone con pietre, mazze e un coltello da cucina.

Erano almeno un centinaio i ragazzini presenti alla sfida, alcuni dei quali per l'appunto armati di bastoni e catene. Per poi picchiarsi in pieno centro e in mezzo alle automobili. Un fenomeno, quello delle risse organizzate in chat, che aveva avuto altri episodi nel Milanese e nel Lazio, figlio anche, secondo molti, del lockdown. I dettagli dell'operazione saranno forniti in giornata in un incontro in Procura a Busto Arsizio