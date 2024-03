Varese, maxi rissa tra i locali: in dieci a darsi botte, clienti in fuga e black-out

Varese – L’ennesima rissa nella zona delle tre stazioni ferroviarie di Varese, già teatro di tanti episodi che suscitano allarme e paura tra residenti e avventori dei locali. L’altra sera la miccia si è accesa poco dopo le 23 proprio fuori da un locale di via Albuzzi. I testimoni riferiscono di una decina di persone che urlavano e si picchiavano, travolgendo tutto. Compresa la cabina elettrica all’angolo con via Croce, provocando il blackout in tutta la zona.

«Abbiamo sentito un gran vociare e poi è saltata la corrente – racconta chi era seduto ai tavoli dei bar di via Croce – Pochi secondi dopo abbiamo visto l’inferno. Una rissa molto violenta, che nemmeno le forze dell’ordine sembravano riuscire a sedare". Sul posto gli operatori sanitari e gli agenti della Volante. Due i feriti non gravi – 34 e 40 anni – da chiarire se abbiano ricevuto fendenti da un coltello o dal vetro di una bottiglia rotta. Entrambi sono finiti in Pronto soccorso.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla zona delle stazioni, dove si aggirano sbandati e senzatetto stranieri e italiani, spesso ubriachi. Diverse le pattuglie intervenute l’altra sera a fronteggiare una situazione definita "surreale": le persone continuavano a picchiarsi, circondati da altri che riprendevano la scena con i cellulari, provocando addirittura gli agenti e minacciandoli". Con il fuggi fuggi generale dei clienti dai locali, è servito diverso tempo per ristabilire la calma.