Maxi multa per un ubriaco al volante

Si è messo al volante malgrado avesse alzato un po’ troppo il gomito e così quando ed è incappato nei controlli che stavano eseguendo le pattuglie della polizia locale è finito nei guai. Il riferimento va ad un automobilista, un extracomunitario abitante nella zona. È stato fermato al posto di blocco, è apparso decisamente "brillo" e sottoposto al test con l’etilometro.

Visto l’esito positivo gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza. Ci ha rimesso la patente, che è stata ritirata, ed anche dovuto tornare a casa a piedi. L’episodio l’altra sera, durante uno degli interventi programmati dalla vigilanza urbana fra piazza Cadorna e dintorni, in orario serale e notturno. Si è parlato molto di questi interventi dopo le molte segnalazioni dei residenti per i continui furti come quelli registrati negli oratori cittadini. S.G.