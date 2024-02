Mascherine pronte a sfilare nel bosco del Rugareto

Una sfilata di Carnevale oggi, sabato grasso, a Marnate, speciale: le maschere non attraverseranno le vie del paese bensì il Parco del Rugareto, parte di quell’area boschiva in Valle Olona purtroppo frequentata dagli spacciatori, costantemente monitorate dalle forze dell’ordine. L’amministrazione comunale marnatese guidata dal sindaco Elisabetta Galli ha dato vita da qualche anno ad iniziative come le passeggiate a tema nel bosco, con l’obiettivo di riappropriarsi da parte della comunità dell’area, che in più occasioni è stata ripulita dai cittadini e contrastare quelle presenze. "Anche oggi sabato di Carnevale proponiamo la nostra passeggiata – dice il sindaco – la sfilata delle maschere nel bosco del Rugareto sarà accompagnata dalle GEV del Plis Insubria Olona, è un’occasione per trascorrere un pomeriggio in allegria, soprattutto per i bambini e nello stesso tempo un momento educativo perché proprio per rispettare la natura non saranno ammessi bombolette, coriandoli e stelle filanti, ma ci si potrà divertire lo stesso". Il ritrovo è alle 14,30 al parcheggio, nei pressi dell’ingresso del bosco in viale Kennedy, alle 14,45 partirà la passeggiata in maschera, al termine lo spettacolo di magia con il Mago Pool. R.F.