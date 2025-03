Mandolinisti Bustesi. Festa per i 120 anni: "Patrimonio culturale"

Sono un’istituzione musicale in città: i Mandolinisti Bustesi, compiono 120 anni e si preparano a festeggiare con una serie di iniziative dal 6 al 13 aprile. Tra queste, tre concerti con varie formazioni orchestrali e cameristiche, una mostra storica sulla storia del mandolinismo nel XX secolo e una tavola rotonda sulla musica amatoriale in Lombardia. "Un anniversario importante, una realtà storica, conosciuta e apprezzata in città e oltre - ha detto l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli - un numero,120, che da solo è un manifesto: di competenza, passione, determinazione, capacità, lungimiranza, coraggio. Tutte validissime ragioni per celebrare questa componente così significativa del mondo culturale cittadino e l’attività che svolge, perseguendo quella politica di educazione alla cultura, che tanto interessa alla nostra amministrazione".

Ha sottolineato il presidente dell’associazione musicale Alberto Tovaglieri: "Da oltre un secolo, i Mandolinisti Bustesi portano avanti la tradizione delle orchestre a plettro, nate tra Ottocento e Novecento in un periodo di grande fermento musicale. Nati in un’epoca in cui il mandolino era protagonista della scena musicale italiana, hanno attraversato momenti di splendore e difficoltà, mantenendo sempre vivo il legame con la storia del proprio territorio. Oggi, dopo 120 anni di attività, proseguono il cammino valorizzando il repertorio originale per strumenti a plettro e coinvolgendo le nuove generazioni in un affascinante viaggio musicale". Questo il programma dei concerti alla Sala Pro Busto: domenica 6 aprile alle 18 Orchestra a plettro Mandolinisti Bustesi, mercoledì 9 aprile alle 21 Ensemble a pizzico “Renzo Pistoletti”, domenica 13 aprile alle 18 Orchestra a Plettro della Rete Regionale Lombarda.

Un ulteriore importante evento, segno delle collaborazioni che i Mandolinisti Bustesi mantengono a livello internazionale, è il concerto che viene proposto da una orchestra giovanile della Croazia, sempre nella Sala Pro Busto mercoledì 23 aprile alle 21, ospite la Youth Mandolin Orchestra di Zagabria.

Nel calendario delle celebrazioni anche la mostra che ripercorre la storia del mandolino -nella chiesa di Sant’Antonio Abate e la tavola rotonda che si svolgerà alla Biblioteca Capitolare sabato 12 aprile, curata dal Maestro Ugo Orlandi e dal titolo “La musica amatoriale e le orchestre a plettro in Lombardia: l’esperienza dei Mandolinisti Bustesi”. Le due sessioni dei lavori esploreranno i temi legati alla musica amatoriale con particolare riferimento alla situazione in Lombardia e alle vicende legate all’associazionismo mandolinistico nel Novecento a cui si lega indissolubilmente la storia dei Mandolinisti Bustesi.