Mancano posti per l'accoglienza a Varese: la Prefettura cerca strutture Il prefetto di Varese ha riunito i rappresentanti della Provincia, del Comune e delle associazioni per discutere dell'incremento degli sbarchi e della ricerca di nuove strutture di accoglienza per i richiedenti asilo. Un accordo con la Caritas ambrosiana permetterà una collaborazione nell'individuazione di nuove strutture.