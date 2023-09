Previsioni in Lombardia e Milano: prima i temporali, poi torna l’estate. Ecco che tempo farà nel weekend

Milano – L’estate sta finendo? Pare proprio di no, anche se in queste ore sulla Lombardia sono attese piogge e anche temporali. Si tratta di una pausa “rinfrescante” tra giornate calde, che torneranno, appunto, nei prossimi giorni. E questo a causa di una specie di altalena meteorologica: passeremo dai forti temporali, attesi fino a sabato al Centro-Nord, a una nuova scaldata africana con picchi di 38 grandi specie in Sardegna (fonte www.iLMeteo.it). Una vasta perturbazione atlantica si spingerà verso la Penisola Iberica, il fronte si estenderà nel weekend dalle Highland scozzesi fino alle Colonne d'Ercole richiamando aria calda verso l'Italia. Ma come ci arriveremo a questa nuova vampata calda? Con tanti temporali, a tratti intensi al Nord. Ma andiamo con ordine e vediamo che tempo farà in questo fine settimana.

Nel dettaglio avremo ancora acquazzoni sparsi nelle prossime ore al Nord con un'intensificazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata; le temperature massime localmente in Pianura Padana si porteranno anche sotto i 25 gradi.

Domani, venerdì 15 settembre, seguirà un copione molto simile, con temporali al Nord e qualche acquazzone anche al Centro, accompagnato comunque da ampie schiarite. A Milano non andremo oltre i 23-25°C.

Sabato versione quasi autunnale del fine settimana con massime sui 20 gradi al Nord, nuvoloni e piogge a tratti persistenti. Domenica la risalita di aria molto calda dalla Tunisia porterà il sole ovunque, con quasi 30 gradi a Milano. Non sapremo, dunque, più come vestirci fino all'Equinozio d'Autunno: in seguito, puntuale con la data astronomica del 23 settembre (equinozio alle ore 8.49), una lunga fase più fresca e piovosa potrebbe investire l'Italia.

A Milano prosegue per tutta la giornata di oggi e fino al pomeriggio di domani, l'allerta gialla (ordinaria) per temporali e rischio idrogeologico emessa dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.