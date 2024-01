Emergenza su un aereo privato: soccorsi mobilitati a Malpensa, atterraggio a Cameri

Varese, 5 gennaio 2024 - Soccorsi mobilitati a Malpensa dopo le 12 per la segnalazione di una situazione d’emergenza da parte di un aereo privato. Il velivolo in questione diretto a Lugano è poi atterrato senza problemi sulla pista dell’aeroporto militare di Cameri, nel Novarese.

L’ipotesi di un atterraggio d’emergenza ha fatto comunque scattare le misure previste anche a Malpensa con i vigili del fuoco e il personale di Areu-118 pronti ad intervenire mentre per circa trenta minuti il traffico in pista in aeroporto è rimasto bloccato. Fortunatamente tutto si è risolto senza problemi con l’atterraggio a Cameri.