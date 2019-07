Varese, 28 luglio 2019 - Linate ha chiuso e i voli si sono trasferiti a Malpensa. Proprio in occasione del 'bridge', sono stati intensificati i controli nell'aerea dell'aeroporto varesino. Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dei taxi abusivi, i militari del nucleo operativo e radiomobile e della stazione carabinieri aeroporto della Malpensa hanno scoperto un italiano di 53 anni residente a Lonate Pozzolo che in modo illecito e del tutto abusivo, con la propria auto personale, proponeva un servizio di trasporto privato, “adescando” gli ignari clienti nella zona arrivi dell’aeroporto. I militari si sono accorti degli strani atteggiamenti dell’uomo e lo hanno sorpreso proprio mentre stava accompagnando a Milano due ignare turiste.

I controlli hanno fatto emergere che non aveva alcun titolo per esercitare l’attività di trasporto privato ed è risultato inoltre che gli era stata revocata la patente. Per lui sono quindi scattate le previste contravvenzioni al codice della strada, per un importo totale di oltre 5mila euro, e il sequestro amministrativo dell’autovettura.