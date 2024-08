Malpensa, sosta selvaggia in aeroporto: “Il parcheggio sostitutivo resta ancora inutilizzato”

Malpensa (Varese) – A Malpensa sono le settimane più calde dell’anno per quanto riguarda il traffico passeggeri, con il picco di viaggiatori in transito dall’aeroporto. Torna quindi d’attualità l’annoso problema della sosta selvaggia sulle rampe che conducono allo scalo. Lo scorso luglio Sea aveva aperto un parcheggio apposito in un’area situata a metà strada tra il Terminal 1 e il Terminal 2, proprio con l’obiettivo di consentire a chi attende i passeggeri in arrivo di farlo in una zona dedicata senza arrecare disagio alla circolazione. Ma la “wait zone“, dove ci si può fermare gratuitamente per un’ora, è utilizzata solo da pochissime auto.

Lo sottolinea il consigliere regionale di Italia Viva Giuseppe Licata che ha voluto effettuare un sopralluogo sul posto. «Il parcheggio non si sta rivelando efficace - dice - è completamente inutilizzato e molti automobilisti continuano a fermarsi ai lati della superstrada, arrecando grave pericolo per sé stessi e agli altri. A mio parere l’area scelta è troppo distante dal Terminal 1 e non sufficientemente segnalata e pubblicizzata. Se il parcheggio al momento individuato non assolve allo scopo che ci si è dato, bisogna individuarne un altro».

A settembre Licata porterà la questione in consiglio regionale. «È un problema di sicurezza stradale e di servizi minimi per i viaggiatori, inammissibile per un aeroporto importante come quello di Malpensa che fra due anni dovrà anche sostenere i flussi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina». La proposta è quella di istituire in Regione un tavolo che coinvolga Sea, i Comuni dell’area di Malpensa e tutti i soggetti che possono contribuire a trovare una soluzione.