Malpensa, tre passeggere dall’Indonesia scoperte con 430mila euro nascosti nelle valigie

Malpensa (Varese) – I militari della Guardia di Finanza di Malpensa, hanno intercettato in tre diverse operazioni e sequestrato 199.765 euro, trasportati da passeggere in arrivo su un unico volo proveniente da Giacarta (Indonesia).

La somma sequestrata corrispondente alla metà dell’importo complessivo di ben 429.530 euro in contanti, al netto dei 10mila euro consentiti per ciascuna passeggera, che tre cittadine indonesiane, in ingresso in Italia per un periodo di vacanza, avevano tentato di introdurre illecitamente senza adempiere agli obblighi di dichiarazione previsti in materia valutaria.

Alla domanda di rito su eventuali somme di denaro, titoli o altra merce da dichiarare, le passeggere hanno risposto negativamente. Sono state quindi sottoposte a controllo da parte degli agenti, che hanno scoperto che tutte e tre le donne nascondevano mazzette nei bagagli al seguito, composte da banconote di grosso taglio (principalmente euro 500 e euro 100), detenute in parte anche in franchi svizzeri.

Nello specifico, le passeggere fermate venivano trovate in possesso rispettivamente di 196.820, 120.260 e 112.450 euro. Date le ingenti somme di denaro contante detenute e non dichiarate, le stesse non hanno potuto optare per la cosiddetta oblazione volontaria prevista per il rinvenimento di somme non eccedenti i 40.000 euro, motivo per cui “si è proceduto – spiega la Gdf – al sequestro del 50% delle eccedenze trasportate, a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa che sarà comminata formalmente dal ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la quale, entro 10 giorni, potranno proporre opposizione”.