Malpensa da record. Due terzi della merce transitano dall’hub

Un primo e un secondo posto per l’aeroporto di Malpensa: secondo i dati diffusi da Assaeroporti, lo scalo varesino si conferma leader nel settore cargo, mentre segue Fiumicino nella classifica per numero dei passeggeri. Il rapporto consuntivo che riguarda il traffico aeroportuale nel 2024 fa rilevare che sono stati quasi 220 milioni i passeggeri partiti o atterrati negli aeroporti italiani (219.078.618), di questi, 28,9 milioni soltanto a Malpensa. Secondo il dato nazionale, la crescita dei viaggiatori rispetto al 2023 è stata pari all’ 11,1%, un record.

Dunque nel 2024 tra i primi dieci scali per numero di passeggeri, otto hanno superato la soglia dei dieci milioni di passeggeri: al primo posto Roma Fiumicino, che sfiora i 50 milioni di viaggiatori (49,2), quindi Milano Malpensa (28,9), Bergamo Orio al Serio (17,3), Napoli (12,6), Catania (12,3), Venezia (11,5), Bologna (10,7), Milano Linate (10,6). Da rilevare che 146 milioni hanno viaggiato su rotte internazionali, riportando la distribuzione del traffico ai livelli pre-pandemia, con due terzi dei passeggeri su voli internazionali e un terzo su voli nazionali.

Record anche per il segmento cargo: con 1,25 milioni di tonnellate di merce trasportata, supera il dato del 2017 (1.15), con una crescita, rispetto al 2023, più marcata nei primi otto mesi dell’anno. Malpensa si conferma dunque il principale hub per le merci, con 727mila tonnellate movimentate, il 62% del mercato, seguito da Roma Fiumicino, con il 23% dei volumi di merce trasportata per via aerea, ben lontano dallo scalo varesino. E Malpensa è scalo strategico per le merci per Emirates SkyCargo: lo scorso anno sono transitati il 53% delle esportazioni e il 64% dell’import; su 60mila tonnellate di merci, tra export e import, oltre la metà ha fatto riferimento allo scalo leader italiano nel settore. La compagnia rileva come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e India siano dei mercati chiave per l’esportazione dall’Italia; Hong Kong, India ed Emirati Arabi Uniti per l’importazione.

"La crescita di Emirates SkyCargo in Italia è in linea con l’andamento globale della nostra compagnia, che nell’ultimo anno ha registrato un notevole incremento delle importazioni e delle esportazioni" ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates Italia. "La forte domanda dei clienti per i prodotti specializzati di Emirates SkyCargo e l’eccellente rete di operazioni cargo e di stiva – prosegue Ghiringhelli – hanno visto aumentare i rendimenti di questa divisione". E conferma la sua presenza a Malpensa.