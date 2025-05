Malpensa, 400mila arrivi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina: il piano straordinario per l’accoglienza

"Siamo pronti: Malpensa si sta attrezzando nel migliore dei modi per accogliere i 400mila visitatori che transiteranno dall'aeroporto varesino.

Preparativi per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

In vista delle Olimpiadi invernali, l'aeroporto di Malpensa si prepara ad accogliere oltre 400mila visitatori, 37mila e 200 stakeholders con picchi di visitatori giornalieri quantificati in 55mila persone e con una gestione di almeno 2.500 bagagli fuori misura: per la cerimonia inaugurale sono attesi a Malpensa almeno 50 voli di Stato.

Il Masterplan prevede la realizzazione per fasi di una serie di interventi che riguardano in particolare l'ampliamento del Terminal passeggeri, nuove aree di sosta per gli aeromobili, miglioramenti del sistema piste con nuovi taxyway e raccordi per migliorare l'efficienza operativa dello scalo. A questo si aggiungono nuove aree destinate a funzioni di scambio intermodale e modalità di trasporto innovative, la realizzazione di magazzini di seconda linea e altri servizi dedicati al cargo.

Piano di sviluppo e sostenibilità

Il piano di sviluppo prevede opere necessarie a gestire la domanda di traffico stimata in 42,8 milioni di passeggeri nel 2035 con una crescita di 14 milioni circa nei prossimi dieci anni. In particolare, si prevede per lo scalo una significativa crescita del traffico merci, destinato a raggiungere entro i prossimi dieci anni un volume medio movimentato di 1 milione di tonnellate all'anno, dieci volte più di quello attuale.

Commenti e osservazioni

"Ancora una volta, grazie anche al contributo di SEA, l'eccellenza e la concretezza lombarda trovano conferma e il sopralluogo che abbiamo fatto oggi in aeroporto è stata occasione per averne ulteriore prova". Lo sottolinea il Presidente della Commissione Territorio del Consiglio Regionale della Lombardia, Jonathan Lobati (Forza Italia) che oggi ha guidato una delegazione della Commissione regionale in visita a Malpensa. Erano presenti anche i Consiglieri regionali Marco Bestetti, Michele Schiavi e Romana Dell'Erba (Fratelli d'Italia), Giuseppe Licata e Jacopo Dozio (Forza Italia), Pietro Luigi Ponti, Gian Mario Fragomeli, Alfredo Simone Negri e Samuele Astuti (PD). Ad accogliere la delegazione regionale Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di SEA, che ha sottolineato come "gli interventi infrastrutturali che verranno realizzati, sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale, porteranno a un ulteriore miglioramento dell'efficienza dello scalo con il conseguente effetto positivo sulla qualità dei servizi resi ai passeggeri".